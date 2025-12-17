spycam e fototrappole per sorvegliare canfaito e il san vicino

La riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito ha potenziato il proprio sistema di sorveglianza utilizzando spycam e fototrappole. Questa innovazione mira a tutelare la fauna e preservare l'ambiente, garantendo una sorveglianza più efficace e discreta delle aree protette.

Potenziato il sistema di sorveglianza della riserva naturale regionale del monte San Vicino e del monte Canfaito. L’ente gestore, l’Unione montana Potenza Esino Musone, si è posto l’obiettivo di contrastare e prevenire atti di vandalismo, reati ambientali e altre attività illecite che purtroppo si verificano all’interno dell’area protetta. Gli apparecchi installati sono fototrappole di ultima generazione, spycam e anche un drone per il monitoraggio aereo e l’osservazione delle zone più remote. Questi strumenti sono stati attivati per identificare e perseguire chiunque commetta abusi, come la circolazione con mezzi a motore in aree vietate, l’abbandono di rifiuti, l’accensione di fuochi non autorizzata, il danneggiamento della flora e della fauna o atti vandalici alle strutture. Ilrestodelcarlino.it

