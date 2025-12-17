Spycam e fototrappole per sorvegliare Canfaito e il San Vicino
La riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito ha potenziato il proprio sistema di sorveglianza utilizzando spycam e fototrappole. Questa innovazione mira a tutelare la fauna e preservare l'ambiente, garantendo una sorveglianza più efficace e discreta delle aree protette.
Potenziato il sistema di sorveglianza della riserva naturale regionale del monte San Vicino e del monte Canfaito. L’ente gestore, l’Unione montana Potenza Esino Musone, si è posto l’obiettivo di contrastare e prevenire atti di vandalismo, reati ambientali e altre attività illecite che purtroppo si verificano all’interno dell’area protetta. Gli apparecchi installati sono fototrappole di ultima generazione, spycam e anche un drone per il monitoraggio aereo e l’osservazione delle zone più remote. Questi strumenti sono stati attivati per identificare e perseguire chiunque commetta abusi, come la circolazione con mezzi a motore in aree vietate, l’abbandono di rifiuti, l’accensione di fuochi non autorizzata, il danneggiamento della flora e della fauna o atti vandalici alle strutture. Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe
Leggi anche: Gabriele Finotello: «Ho ucciso papà, ma andrò a trovarlo ogni giorno in cimitero. Ora vorrei lavorare e stare vicino alla nonna»
Spycam e fototrappole per sorvegliare. Canfaito e il San Vicino - Potenziato il sistema di sorveglianza della riserva naturale regionale del monte San Vicino e del monte Canfaito. ilrestodelcarlino.it
Riserva San Vicino-Canfaito, potenziata la videosorveglianza con fototrappole e drone - L'introduzione di nuovi strumenti di sorveglianza ci permette di essere più efficaci nel contrasto ai reati, ma la collaborazione delle persone resta fondamentale". ansa.it
Il potenziamento prevede l'impiego di tecnologie avanzate, tra cui fototrappole di ultima generazione, spycam e anche un drone per il monitoraggio aereo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.