Sprofondo Viola ecco come la Fiorentina si è autodistrutta
La Fiorentina, storica squadra di Firenze, sta attraversando un momento difficile, segnato da scelte discutibili e risultati deludenti. In questo articolo, si esplora il percorso che ha portato alla crisi attuale, immaginando anche cosa potrebbe dire Dante Alighieri sulla situazione della squadra della sua città natale.
Proviamo a immaginare cosa direbbe oggi Dante Alighieri della Fiorentina, squadra della città in cui è nato e dalla quale fu cacciato. Direte voi: ma che c’azzecca il Sommo Poeta con il calcio? C’entra anche se non saprebbe neppure lui che pesci pigliare per cercare di risolvere i guai e l’inferno nei quali si è cacciata la Viola, dodici mesi fa in Paradiso e primissima in classifica con 34 punti, poi vittima di un ridimensionamento dopo l’ennesimo, assurdo licenziamento di un allenatore Raffaele Palladino arrivato dopo l’allontanamento altrettanto assurdo di Vincenzo Italiano- e ora ultimissima con 6 punticini. Liberoquotidiano.it
'CANZONE DEI 90 ANNI VIOLA' di Lorenzo Baglioni
Sprofondo viola, i bookie vedono la retrocessione della Fiorentina - Una stagione che, partita con proclami di lotta per un posto in Champions, sta scivolando verso un incubo chiamato Serie B. msn.com
Come giocherà la prima Fiorentina e che squadra vedremo in futuro con Vanoli - Daniele Galloppa dalla Primavera come traghettatore per la Conference League ma i Viola sono caduti contro il Mainz ... tuttomercatoweb.com
Sprofondo #Fiorentina, il nipote di Ardico Magnini: “Abbiate rispetto per Firenze e per la maglia viola” x.com
Calcio, Serie A: per Fiorentina sprofondo viola, dal sogno Champions all’incubo della B Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook
