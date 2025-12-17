Sprofondo Viola ecco come la Fiorentina si è autodistrutta

La Fiorentina, storica squadra di Firenze, sta attraversando un momento difficile, segnato da scelte discutibili e risultati deludenti. In questo articolo, si esplora il percorso che ha portato alla crisi attuale, immaginando anche cosa potrebbe dire Dante Alighieri sulla situazione della squadra della sua città natale.

Proviamo a immaginare cosa direbbe oggi Dante Alighieri della Fiorentina, squadra della città in cui è nato e dalla quale fu cacciato. Direte voi: ma che c’azzecca il Sommo Poeta con il calcio? C’entra anche se non saprebbe neppure lui che pesci pigliare per cercare di risolvere i guai e l’inferno nei quali si è cacciata la Viola, dodici mesi fa in Paradiso e primissima in classifica con 34 punti, poi vittima di un ridimensionamento dopo l’ennesimo, assurdo licenziamento di un allenatore Raffaele Palladino arrivato dopo l’allontanamento altrettanto assurdo di Vincenzo Italiano- e ora ultimissima con 6 punticini. Liberoquotidiano.it

