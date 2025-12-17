Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 66,04 punti base, rimanendo sotto la soglia psicologica dei 70 punti. Nonostante questa diminuzione, il livello del debito italiano rimane elevato. Questa situazione influisce sulle decisioni degli investitori, offrendo segnali di stabilità ma richiedendo comunque attenzione alle dinamiche del mercato e alle implicazioni per il debito pubblico.

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 66 punti ma debito ancora alto, cosa significa per chi investe

Lo spread continua a incoraggiare: il differenziale di rendimento tra Btp e Bund a dieci anni apre a 66,04 punti base, collocandosi stabilmente sotto la soglia psicologica dei 70 punti. È un livello che fino a pochi mesi fa appariva difficilmente raggiungibile e che segna uno spartiacque rispetto agli anni in cui l’economia italiana era la malata d’Europa. Perché lo spread scende. Il dato sullo spread assume ancora più rilevanza se inserito in una prospettiva temporale più ampia: nel corso dell’ultimo anno il differenziale ha registrato una riduzione superiore al 40%, con una performance Ytd del -43,07%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Leggi anche: Spread BTP?Bund ai minimi dell’anno, inflazione Istat all’1,6%: cosa significa per mutui e risparmi

Leggi anche: Spread sotto i 70 punti, ai minimi dal 2009: cosa succede al debito pubblico? Previsioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Spread Btp-Bund, ora si rischia grosso

***BTp: spread apre su minimi 2009 a 66 punti, rendimento 10 anni scende a 3,48% - Apertura ancora sui livelli minimi dal 2009 per lo spread tra BTp e Bund. ilsole24ore.com

***BTp: spread con Bund chiude a 66 punti, nuovo minimo da 2009, rendimento a 3,51% - Chiude in calo lo spread tra BTp e Bund e tocca il nuovo minimo dal 2009. ilsole24ore.com

Lo spread Btp-Bund è ai minimi ed è un dato molto importante per chi fa impresa - facebook.com facebook

Lo #spread tra Btp e Bund italiani ha toccato un nuovo minimo storico a 67 punti base, il livello più basso da settembre 2008. E #FdI esprime tutta la sua soddisfazione (e mette nel mirino i gufi progressisti) x.com