Sportello operativo PNRR e PN 21-27 di supporto alle istituzioni scolastiche I documenti in arrivo e quelli già disponibili

Scopri la nuova sezione di OrizzonteScuola PLUS dedicata allo sportello operativo PNRR e PN 21-27, pensata per supportare le istituzioni scolastiche. Qui troverai aggiornamenti, documenti e approfondimenti pratici su fondi e programmi nazionali, facilitando la gestione e l’implementazione delle risorse. Uno strumento essenziale per affrontare con efficacia le sfide del sistema scolastico nell’ambito delle opportunità offerte dai finanziamenti europei e nazionali.

NextAppennino, operativo lo sportello territoriale a Norcia - E' operativo un nuovo sportello territoriale a Norcia accessibile gratuitamente alle imprese e ai potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dal Fondo complementare ... ansa.it

Il Pnrr allo sportello - Anzi, l'impressione che si ricava confrontandosi con le piccole aziende e con le associazioni di categoria è quasi ... milanofinanza.it

Crac Coop Zilli, con sportelli camerali Fvg attivo nei ristori

Apre lo Sportello GAL – Informazioni su Bandi e Strategia di Sviluppo Locale! Hai domande sui bandi attivi o sulla nuova SSL 23/27 È operativo lo sportello informativo GAL, uno spazio dedicato ad accogliere cittadini, enti, imprese e associazioni interessat - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.