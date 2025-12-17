Sportello operativo PNRR e PN 21-27 di supporto alle istituzioni scolastiche I documenti in arrivo e quelli già disponibili
Scopri la nuova sezione di OrizzonteScuola PLUS dedicata allo sportello operativo PNRR e PN 21-27, pensata per supportare le istituzioni scolastiche. Qui troverai aggiornamenti, documenti e approfondimenti pratici su fondi e programmi nazionali, facilitando la gestione e l’implementazione delle risorse. Uno strumento essenziale per affrontare con efficacia le sfide del sistema scolastico nell’ambito delle opportunità offerte dai finanziamenti europei e nazionali.
OrizzonteScuola PLUS apre una sezione nella rivista Gestire la scuola con contenuti operativi su fondi PNRR e Programma Nazionale 2021–2027. L’obiettivo è aiutare dirigenti, DSGA e segreterie a gestire e rendicontare correttamente i finanziamenti, semplificando l’uso di Futura e SIF2127. Le linee di finanziamento trattate comprendono (DM 662023 – Formazione digitale; DM 652023 – STEM e lingue; DM . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Sportello operativo PNRR e PN 21-27 di supporto alle istituzioni scolastiche. I documenti in arrivo e quelli già disponibili
Leggi anche: Sportello operativo PNRR e PN 21-27 di supporto alle istituzioni scolastiche. Come accedere
Sportello operativo PNRR e PN 21-27 di supporto alle istituzioni scolastiche. I documenti in arrivo e quelli già disponibili.
Sportello PN RIC per il fotovoltaico aperto alle imprese del Sud - L'energia andrà al Fondo Nazionale per il Reddito Energetico ... rinnovabili.it
NextAppennino, operativo lo sportello territoriale a Norcia - E' operativo un nuovo sportello territoriale a Norcia accessibile gratuitamente alle imprese e ai potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dal Fondo complementare ... ansa.it
Il Pnrr allo sportello - Anzi, l'impressione che si ricava confrontandosi con le piccole aziende e con le associazioni di categoria è quasi ... milanofinanza.it
Crac Coop Zilli, con sportelli camerali Fvg attivo nei ristori
Apre lo Sportello GAL – Informazioni su Bandi e Strategia di Sviluppo Locale! Hai domande sui bandi attivi o sulla nuova SSL 23/27 È operativo lo sportello informativo GAL, uno spazio dedicato ad accogliere cittadini, enti, imprese e associazioni interessat - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.