Sport & street art il murale dedicato a Schillaci ammesso alla finalissima di febbraio 2026 del concorso internazionale
Il murale dedicato a Salvatore Schillaci, intitolato ‘Yume, un sogno per Palermo’, è stato selezionato per la finalissima del concorso internazionale Best 2025 Street Art Cities. Questa opera, che raffigura l’ex calciatore in un momento di esultanza su una lastra di acciaio riflettente, ha ottenuto il riconoscimento tra le migliori street art del mondo.
E’ ufficiale! Il murale ‘Yume, un sogno per Palermo’, con un emozionante Salvatore Schillaci che esulta su una lastra di acciaio ultra riflettente, è stato selezionato per Best 2025 Street Art Cities, il concorso internazionale che premia annualmente i murale realizzati in ogni continente. Una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Sport & Street art, il murale dedicato a Schillaci ammesso alla finalissima di febbraio 2026
Leggi anche: I miti dello sport nella street art il murale dedicato a Totò Schillaci, a Palermo, fra i primi 10 nella classifica internazionale di streetartcities.com
ARTIST splashes PAINT to make a PORTRAIT livepainting liveart speedpainting
Collezione Nike tech fleece. Only at Street sport. Roma. Piazza Roberto Malatesta 19 - Via Collatina 94a . Vai su www.streetsport.it e scegli il tuo modello. #fyp #adv #fyp #reel #reels #picsart #pictures #picoftheday #picture #photos #photo #photography #p - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.