Spinello nel parcheggio delle piscine di Casate ammette di spacciare | denunciato 24enne di Rebbio

Durante un controllo di routine nel parcheggio delle piscine di Casate, a Como, un giovane di 24 anni di Rebbio è stato fermato e ha ammesso di spacciare sostanze stupefacenti. L'intervento ha portato alla sua denuncia per detenzione ai fini di spaccio. L'evento ha trasformato un semplice controllo in un'indagine di polizia.

Un controllo di routine nel parcheggio delle piscine di Casate, a Como, si è trasformato in un'indagine per detenzione ai fini di spaccio. La polizia ha denunciato in stato di libertà un 24enne residente a Rebbio, cittadino italiano di origini straniere, ritenuto responsabile di detenere sostanze. Fumava hashish nel parcheggio delle piscine di Casate: 24enne denunciato dalla Polizia di Stato - Controllo serale della volante, dalla perquisizione domiciliare emergono droga e bilancino: indagine per detenzione ai fini di spaccio ... ciaocomo.it

