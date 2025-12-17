Spettacolo per bambini ' I capricci di Babbo Natale'
Domenica 20 dicembre debutta al Teatro Zig Zag di Catania lo spettacolo per bambini
Debutta al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, sabato 20 dicembre alle ore 18.00 con replica solo la domenica mattina alle 11, "I Capricci di Babbo Natale", divertente spettacolo con Letizia Catarraso e i suoi burattini, le repliche continueranno solo per il fine settimana successivo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
