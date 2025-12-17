Spettacolo per bambini ' I capricci di Babbo Natale'

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 20 dicembre debutta al Teatro Zig Zag di Catania lo spettacolo per bambini

spettacolo per bambini i capricci di babbo natale

© Cataniatoday.it - Spettacolo per bambini 'I capricci di Babbo Natale'

Debutta al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, sabato 20 dicembre alle ore 18.00 con replica solo la domenica mattina alle 11, "I Capricci di Babbo Natale", divertente spettacolo con Letizia Catarraso e i suoi burattini, le repliche continueranno solo per il fine settimana successivo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Babbo contro il Grinch - la febbre del Natale spettacolo per bambini

Leggi anche: Babbo Natale arriva prima per 500 bambini. Uno spettacolo e tanti regali sotto il tendone

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

HANNO ARRESTATO BING shorts

Video HANNO ARRESTATO BING shorts

spettacolo bambini capricci babboSpettacolo per bambini 'I capricci di Babbo Natale' - 00 con replica solo la domenica mattina alle 11, "I Capricci di Babbo Natale", divertente spettacolo con Letizia C ... cataniatoday.it

spettacolo bambini capricci babboBabbo Natale e la notte dei regali, spettacolo per bambini con Simone Lombardelli e Andrea Lopez Nunes - 00 al Teatro Civico Roberto De Silva di Rho (Milano), in piazza Enzo Jannacci 1, va in scena lo spettacolo Babbo Natale e la notte dei regali, con Simone ... mentelocale.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.