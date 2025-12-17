Spettacoli musica e mercatini natalizi | gli ingredienti delle festività a Forlimpopoli

A Forlimpopoli, le festività natalizie si animano dal 18 al 23 dicembre con un vivace calendario di eventi. Spettacoli, musica e mercatini natalizi si combinano per creare un’atmosfera magica, coinvolgendo tutta la comunità in momenti di festa, tradizione e cultura.

A Forlimpopoli l'atmosfera natalizia si accende grazie a un ricco calendario di eventi in programma dal 18 al 23 dicembre, che intrecciano cultura, musica, tradizione e momenti di partecipazione per tutta la comunità.  Il programma prende avvio giovedì 18 dicembre quando il Teatro Verdi ospiterà.

