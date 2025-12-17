Manfredi Di Liberto, attore palermitano famoso per i video virali su Facebook e TikTok, sarà in scena il 19 e 20 dicembre a Milazzo nel teatro Trifiletti. L’artista presenta lo spettacolo “Uno, Manfredi, centomila”, che sarà ospitato anche in altre città siciliane.

© Messinatoday.it - Spettacoli, Manfredi Di Liberto in scena il 19 e 20 dicembre a Milazzo nel teatro Trifiletti

L'artista palermitano Manfredi Di Liberto, attore noto per i suoi video virali su Facebook e TikTok con milioni di visualizzazioni, porta in scena in tre città siciliane il suo spettacolo “Uno, Manfredi, centomila”. L'artista sarà in scena il 19 e 20 dicembre, alle 20.30, nel Teatro Trifiletti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: "Spettacoli in scena non solo per i soci": il Piccolo teatro chiuso dopo il blitz dei vigili. Battaglia in tribunale

Leggi anche: Cartellone degli spettacoli a teatro: novembre-dicembre 2025

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

trailer wonderful world di Manfredi Di Liberto

Terni, il regista Luca Manfredi: «Sogno di portare in scena al Verdi i miei spettacoli» - Uno sguardo a Roma ma l'altro verso l'Umbria, e, soprattutto, verso Terni, una città che sia lui sia il padre Nino hanno sempre amato e in cui si sono sempre trovati a casa. ilmessaggero.it

La Card Natalizia del Teatro Nino Manfredi è il regalo perfetto per chi ama le emozioni dal vivo: ingressi dedicati, spettacoli indimenticabili e la magia del palcoscenico da vivere quando vuoi. Un dono elegante che accende il Natale. @follower - facebook.com facebook