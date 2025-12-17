Spettacoli e laboratori sotto TendAlberica

Durante la settimana, “TendAlberica” ospiterà spettacoli e laboratori nel cuore del villaggio di Natale di piazza Alberica a Carrara. La tensostruttura in stile circense sarà il palcoscenico di momenti di intrattenimento e creatività, offrendo un’esperienza coinvolgente per visitatori di tutte le età. Un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia in modo divertente e interattivo.

Una settimana animata da incontri e spettacoli sotto "TendAlberica", la tensostruttura in stile circense allestita nel villaggio di Natale di piazza Alberica a Carrara. 'Buon Natale in musica', è il titolo dell'esibizione delle allieve e degli allievi della Scuola comunale 'Città di Carrara' che si terrà oggi alle 16. E domani, dalle 16.30, andrà in scena lo spettacolo di burattini a cura di Jonathan Ilandia. Venerdì "TendAlberica" ospita alle 16.30 l'incontro di promozione della lettura e della musica per famiglie con bambini da zero a 6 anni, a cura delle volontarie e dei volontari Nati per leggere e Nati per la musica di Massa Carrara.

