Speed skating quanti posti avrà l’Italia a Milano Cortina 2026? Il possibile contingente

Le prime tappe della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating hanno fornito dati fondamentali per determinare il contingente italiano ai Giochi di Milano Cortina 2026. Attraverso le classifiche a punti e i tempi ottenuti, si delineano le possibilità di partecipazione per gli atleti italiani nelle diverse specialità delle Olimpiadi Invernali.

Le prime quattro tappe della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating sono state utili per stilare le classifiche a punti e per tempi che definiranno il numero di pass per ciascuna specialità prevista dal programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’ assegnazione da parte dell’ISU delle quote olimpiche non è stata ancora ufficializzata, e la comunicazione dovrebbe arrivare entro venerdì 19 dicembre, ma si può provare a fare una prima ipotesi sulle quote assegnate all’Italia in ciascuna specialità ed il numero totale di atleti convocabili. Nel settore maschile l’Italia dovrebbe essere rappresentata in tutte le specialità: sui 500 una quota dovrebbe arrivare grazie a Jeffrey Rosanelli, presente tra le riserve della classifica per tempi, mentre sia sui 1000 che sui 1500 Daniele Di Stefano è qualificato nella graduatoria a punti. Oasport.it

