Spavento sulla provinciale | auto si ribalta tra le campagne donna illesa

Questa mattina, sulla strada provinciale 29 tra Carovigno e Ostuni, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto, che si è ribaltata tra le campagne. Fortunatamente, la donna a bordo è rimasta illesa. L'episodio ha suscitato spavento tra i residenti e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

CAROVIGNO - Un incidente stradale si è verificato questa mattina (17 dicembre 2025) sulla strada provinciale 29 che collega Carovigno a Ostuni, nel territorio carovignese. All'altezza dell'intersezione con Masseria Correo, una donna ha perso il controllo della propria auto, probabilmente a causa.

