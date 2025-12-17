Sparò e uccise il figlio a Ornavasso 64enne a processo | Era fuori di sé ho temuto per mia moglie

Un uomo di 64 anni di Ornavasso è sotto processo dopo aver sparato e ucciso il proprio figlio. L'imputato sostiene di essere stato fuori di sé, temendo per la sicurezza di sua moglie. La vicenda emerge in un contesto di tensioni economiche, legate ai debiti del giovane, che pretendeva un sostegno finanziario di 1500 euro al mese, nonostante fosse in pensione.

Sparò e uccise il figlio: "Ho dovuto farlo per salvare la vita di mia moglie" - In tribunale parla con commozione Edoardo Borghini, a processo per l'omicidio di Nicolò a Ornavasso: "Era fuori di sé, dovevo fermarlo" ... rainews.it

In aula il perdono della moglie al marito che uccise il loro figlio violento - Edoardo Borghini uccise il figlio a fucilate nella villetta dove vivevano ad Ornavasso (Verbano- rainews.it

