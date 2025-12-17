L'FBI ha diffuso nuove immagini del sospettato coinvolto nella sparatoria avvenuta alla Brown University. Le riprese, acquisite dalle telecamere di sorveglianza, forniscono dettagli aggiuntivi sull'individuo ricercato. La pubblicazione delle immagini mira a raccogliere informazioni dalla comunità e accelerare l'identificazione e l'arresto del sospettato.

Sparatoria alla Brown University, l'Fbi diffonde nuovi video del sospettato: le immagini

Le autorità americane hanno pubblicato una nuova sequenza del video che ritrae l’uomo sospettato della sparatoria alla Brown University. Gli investigatori sono ancora al lavoro per risalire alla sua identità ed hanno setacciato le case, i cortili e i cassonetti di Providence alla ricerca di altri video o altri indizi che potrebbero aiutarli a capire chi ci sia dietro l’attentato al campus costato la vita a due studenti e il ferimento di altri nove. In tutti i video resi pubblici, il volto del sospettato era mascherato o girato di spalle, e le autorità sono state in grado di fornire solo una vaga descrizione dell’uomo, che appare tarchiato e alto circa un metro e 75. 🔗 Leggi su Lapresse.it

FBI EVERYWHERE Brown University. MASSIVE MANHUNT Mass Shooting. LIVE.

