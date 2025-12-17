Spara a Giorgia terza minaccia in meno di un mese Minacce simboli bersagli | la grammatica dell’odio che richiama gli anni di piombo

Le recenti minacce rivolte a Giorgia Meloni, segnate da simboli e linguaggi inquietanti, evocano un’epoca oscura della nostra storia. La presenza di riferimenti alle Brigate Rosse e la ripetizione di messaggi intimidatori mostrano come l’odio si manifesti ancora con la stessa brutalità di allora, minacciando la democrazia e la serenità del Paese.

© Notizie.com - “Spara a Giorgia”, terza minaccia in meno di un mese. Minacce, simboli, bersagli: la grammatica dell’odio che richiama gli anni di piombo La ripetizione delle scritte intimidatorie contro la premier Giorgia Meloni, accompagnate dalla stella a cinque punte delle Brigate Rosse, riporta alla mente una stagione buia della Repubblica. Ancora una frase intimidatoria nei confronti della premier Giorgia Meloni. Ancora una volta la scritta “Spara a Giorgia” con la stella a cinque punte delle Brigate Rosse. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni a Busto Arsizio, non lontano da Varese, ed il terzo in poco meno di un mese. Spara a Giorgia”, terza minaccia in meno di un mese. Minacce, simboli, bersagli: la grammatica dell’odio che richiama gli anni di piombo (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com Leggi anche: “Spara a Giorgia”: firmato BR, la minaccia choc scritta sul muro. Donzelli denuncia: “Non ci fermeremo, la premier non si farà intimidire” Leggi anche: "Spara a Giorgia", firmato Br. Minacce di morte a Meloni dalla "Toscana rossa" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “Spara a Giorgia”, a Busto Arsizio compare una seconda scritta firmata Br - Una nuova scritta con la minaccia “Spara a Giorgia”, accompagnata dalla sigla “Br”, è comparsa questa mattina a Busto Arsizio: lunedì era stata scoperta ... affaritaliani.it

“Spara a Giorgia”, minacce al premier Meloni firmate Brigate Rosse - La scritta “Spara a Giorgia” in vernice rossa è comparsa su un muro a Marina di Pietrasanta vicino al disegno di una stella a cinque punte delle Brigate Rosse. strettoweb.com

«Spara a Giorgia», la minaccia sul muro a Marina di Pietrasanta firmata dalle Brigate Rosse: aperta un'indagine - Tre parole, spruzzate con vernice rossa sul muro di un albergo di Marina di Pietrasanta, hanno generato ieri una lunga scia di polemiche. ilgazzettino.it

1727 spara sotto casa del brasiliano

Una seconda scritta "Spara a Giorgia" con la stella a cinque punte delle Brigate Rosse è comparsa nella notte a Busto Arsizio. Questa volta, la frase intimidatoria nei confronti della presidente del consiglio Giorgia Meloni è apparsa sui muri a lato del quartier - facebook.com facebook

Nuova scritta “Spara a Giorgia” a Busto Arsizio: la minaccia sul muro tra le sedi Cgil e Pd milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.