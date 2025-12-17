Spara a Giorgia nuova scritta a firma BR a Busto Arsizio | telecamere al setaccio per scovare i responsabili

Una nuova scritta a firma BR compare a Busto Arsizio, suscitando inquietudine e preoccupazione. Le autorità hanno avviato indagini approfondite, con telecamere al setaccio per identificare i responsabili. Un episodio che riporta alla memoria i momenti più oscuri del passato italiano, lasciando la comunità sotto shock e in attesa di risposte.

© Ilgiorno.it - "Spara a Giorgia", nuova scritta a firma BR a Busto Arsizio: telecamere al setaccio per scovare i responsabili Busto Arsizio (Varese), 17 dicembre 2025 - Un messaggio inquietante che riporta alla memoria le pagine più buie della storia italiana. Ancora una volta la scritta “Spara a Giorgia” è comparsa a Busto Arsizio, accompagnata dalla stella a cinque punte e dalla firma “BR”, un richiamo esplicito e allarmante alle Brigate Rosse e agli anni del terrorismo. Il secondo episodio a distanza di poche ore. Dopo il primo episodio registrato sul muro della sede della Lega, a poche ore di distanza un nuovo atto intimidatorio ha fatto la sua comparsa in viale della Repubblica, questa volta tracciato con vernice nera tra lo sportello dello Spi-Cgil e la sede cittadina del Partito democratico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: “Spara a Giorgia”: la scritta con firma BR sulla sede della Lega a Busto Arsizio Leggi anche: Busto Arsizio, nuova scritta “Spara a Giorgia” firmata Br apparsa su muri esterni di sede Lega, Fontana: “Inaccettabile e pericolosa” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Spara a Giorgia e la firma Br, seconda scritta contro la premier in una settimana; Spara a Giorgia, la scritta con la stella delle Br comparsa su un muro; Sui muri di una sede della Lega nel Varesotto compare la scritta 'Spara a Giorgia' firmata Br; Pietrasanta, su un muro compare la scritta: «Spara a Giorgia», siglata da una stella a cinque punte. "Spara a Giorgia", nuova scritta a firma BR a Busto Arsizio: telecamere al setaccio per scovare i responsabili - Dopo il primo episodio registrato sul muro della sede della Lega, a poche ore di distanza l’inquietante messaggio ha fatto sua comparsa in viale della Repubblica, questa volta tracciato con vernice ne ... ilgiorno.it

Busto Arsizio, nuova scritta intimidatoria contro la premier: “Spara a Giorgia” e firma BR - La scritta “Spara a Giorgia” compare sui muri della sede della Lega a Busto Arsizio, evocando simboli delle Brigate Rosse e suscitando allarme tra le istituzioni. notizie.it

Minacce a Giorgia Meloni: nuova scritta intimidatoria a Busto Arsizio vicino alla sede Pd - Il Partito Democratico auspica che le telecamere presenti nella zona possano aiutare a identificare i responsabili (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

Bocchino - La scritta spara a Giorgia 07.12.25

A #Busto è ricomparsa la scritta "Spara a Giorgia". Questa volta sul muro della sede del #Pd - facebook.com facebook

La scritta “Spara a Giorgia”, col simbolo delle #Br. Non è la prima minaccia alla #Meloni, non è la prima contro esponenti del governo, compreso #Salvini e i vari ministri. L’odio c’è, eccome se c’è, e tocca alla #sinistra spendere parole chiare contro i delinquen x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.