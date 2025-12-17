Spara a Giorgia nuova scritta a firma BR a Busto Arsizio | telecamere al setaccio per scovare i responsabili

Una nuova scritta a firma BR compare a Busto Arsizio, suscitando inquietudine e preoccupazione. Le autorità hanno avviato indagini approfondite, con telecamere al setaccio per identificare i responsabili. Un episodio che riporta alla memoria i momenti più oscuri del passato italiano, lasciando la comunità sotto shock e in attesa di risposte.

Busto Arsizio (Varese), 17 dicembre 2025 - Un messaggio inquietante che riporta alla memoria le pagine più buie della storia italiana. Ancora una volta la scritta “Spara a Giorgia” è comparsa a Busto Arsizio, accompagnata dalla stella a cinque punte e dalla firma “BR”, un richiamo esplicito e allarmante alle Brigate Rosse e agli anni del terrorismo. Il secondo episodio a distanza di poche ore. Dopo il primo episodio registrato sul muro della sede della Lega, a poche ore di distanza un nuovo atto intimidatorio ha fatto la sua comparsa in viale della Repubblica, questa volta tracciato con vernice nera tra lo sportello dello Spi-Cgil e la sede cittadina del Partito democratico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

