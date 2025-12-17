Spaccio di droga e brutte frequentazioni chiuso un circolo a Firenze

Il Questore di Firenze ha disposto la chiusura temporanea di un circolo cittadino, sospendendo la licenza di somministrazione per dieci giorni, a seguito di controlli che hanno evidenziato problematiche legate alla sicurezza e alla tutela della comunità. Un intervento volto a garantire la tranquillità pubblica e a contrastare fenomeni di degrado e illegalità nel cuore della città.

© Lanazione.it - Spaccio di droga e brutte frequentazioni, chiuso un circolo a Firenze Firenze, 17 dicembre 2025 - La sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per dieci giorni è stata disposta dal Questore di Firenze nei confronti di un circolo cittadino, al termine di una serie di controlli che hanno evidenziato criticità sul fronte della sicurezza e della tranquillità pubblica. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., è stato notificato nella giornata di mercoledì 17 dicembre dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Firenze Oltrarno. Secondo quanto emerso dall’attività di monitoraggio condotta dai militari, il circolo sarebbe stato, nell’ultimo mese, luogo di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Droga, pugno duro del questore. Bar dello spaccio chiuso 15 giorni: "Centro nevralgico per la famiglia" Leggi anche: Spaccio e frequentazioni equivoche: bar chiuso 30 giorni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Spaccio di droga e brutte frequentazioni, chiuso un circolo a Firenze - La sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per dieci giorni è stata disposta dal Questore di Firenze nei confronti di un circolo cittadino, al t ... lanazione.it

Spaccio nei boschi del Varesotto, 19 arresti tra cui un trapper della band "167 Gang" - La polizia di Stato di Varese ha eseguito quest'oggi 19 misure di custodia cautelare nei confronti di alcune persone di nazionalità italiana, ma anche straniera, accusate a vario titolo di traffico di ... tg24.sky.it

Spaccio di droga in Brianza: tra i 17 condannati anche un ex poliziotto della questura di Monza - Tra loro anche l'ex poliziotto in servizio alla Squadra Volanti della Questura di Monza e Brianza, che si è preso 6 anni e 9 mesi. ilgiorno.it

Viaggio nei vicoli della droga a Genova tra i giovani si spaccia il Rivotril, leroina dei poveri

MONTEROTONDO - NUOVI CONTROLLI DEI CARABINIERI PER ARGINARE FURTI E SPACCIO DI DROGA: UNA PERSONA ARRESTATA, 9 DENUNCIATE E 10 SEGNALATE ALLA PREFETTURA PER USO PERSONALE DI STUPEFACENTI I Carabinieri d - facebook.com facebook

Spaccio di droga, 24 arresti a Foggia @TgrRai x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.