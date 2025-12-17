Spaccata in via Saffi | vetrina distrutta 200 euro rubati
Nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, una pasticceria di via Saffi è stata vittima di un tentativo di furto. I malviventi, utilizzando la tecnica della spaccata, hanno sfondato la vetrina e si sono impossessati di circa 200 euro, lasciando dietro di sé danni e preoccupazione. Un episodio che riaccende l’allarme sicurezza nel quartiere, sollevando interrogativi sulla presenza e la sorveglianza nella zona.
La notte tra il 16 e il 17 dicembre, intorno alle 3:30, una pasticceria di via Saffi è stata presa di mira da malviventi, entrati nel locale con la tecnica della spaccata. Hanno mandato in frantumi la vetrina, sottratto circa 200 euro in contanti e causato danni rilevanti all’attività. “Un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
