Soulm8te | Universal rimuove lo spin-off M3GAN dal calendario | cosa è successo?

Universal ha deciso di rimuovere dallo calendario lo spin-off di M3GAN, Soulm8te, a causa del deludente risultato di M3GAN 2.0. Questo episodio ha rallentato i piani di espansione dell’universo horror sull’intelligenza artificiale sviluppato da Blumhouse e Atomic, portando alla sospensione del progetto.

© Universalmovies.it - Soulm8te | Universal rimuove lo spin-off M3GAN dal calendario: cosa è successo? Il deludente risultato di M3GAN 2.0, a quanto pare, ha frenato l’espansione dell’universo horror sull’IA creato da BlumhouseAtomic: a farne le spese Soulm8te. Deadline ha riferito oggi che Universal Pictures ha tolto Soulm8te dal suo calendario uscite, eliminando la data del 9 gennaio 2026. Il thriller sci-fi prodotto da Blumhouse e Atomic Monster, inizialmente collegato all’universo M3GAN e ispirato agli erotic thriller degli anni ’90, verrà ora proposto ad altri distributori. La decisione è arrivata a seguito del flop di M3GAN 2.0 (solo 39 milioni di dollari worldwide contro un budget più alto del primo film, che ne incassò 180 milioni). 🔗 Leggi su Universalmovies.it Leggi anche: Conte esce allo scoperto: «Non voglio fare polemica sul calendario… Ecco cosa è successo con De Bruyne». Parole chiare dell’ex Juventus! Leggi anche: Morta a 25 anni a Pinarella, sbalzata dal treno contro una grata: cosa è successo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. M3GAN, lo spin-off SOULM8TE rimosso dal calendario d'uscita - off ma il titolo è stato recentemente rimosso dal calendario d'uscita: cosa ne sarà del film? comingsoon.it

SOULM8TE, lo spin-off di M3GAN coinvolgerà anche Claudia Doumit di The Boys nel cast - Dopo The Boys, Claudia Doumit si unisce al cast di SOULM8TE, film horror spin- comingsoon.it

Dopo la delusione al box-office di M3GAN 2.0, la Universal ha rimosso la data di uscita dello spin-off SOULM8TE e avrebbe intenzione di venderlo ad altri potenziali studios. Il film racconta la storia di un uomo che acquista un androide per affrontare la perdita - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.