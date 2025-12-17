SOULM8TE | La Universal cancella ufficialmente lo spin-off di M3GAN! Addio al M3GAN Universe?

Dopo il successo iniziale, il progetto spin-off di M3GAN sembra essere stato ufficialmente cancellato da Universal. Il sogno di un “M3GAN Universe” si sgretola, lasciando dietro di sé un'impronta di delusione e incertezze per il futuro della bambola killer della Blumhouse, che aveva conquistato il pubblico nel 2022 con incassi record.

Il sogno di un “M3GAN Universe” sembra essersi infranto definitivamente. Dopo il debutto folgorante del 2022, che aveva incassato ben 181,8 milioni di dollari a fronte di un budget ridottissimo, la bambola killer della Blumhouse sta affrontando il suo momento più buio. Secondo quanto riportato da Deadline, Universal Pictures ha ufficialmente rimosso dal calendario delle uscite SOULM8TE, l’atteso spin-off del franchise che sarebbe dovuto approdare nelle sale il 9 gennaio 2026. Il flop di M3GAN 2.0 e la fine del franchise. La decisione drastica di Universal non arriva senza motivo. Sebbene il primo capitolo avesse lanciato una nuova icona horror, il sequel M3GAN 2. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

