Sotto il teatro romano di Sibari scoperti due templi arcaici e una domus con i resti di un grosso pesce decapitato

Recenti scoperte nel Parco del Cavallo a Sibari rivelano due templi arcaici e una domus con i resti di un grande pesce decapitato. Questi ritrovamenti offrono nuove prospettive sulla storia della Sibaritide e della Magna Grecia, arricchendo il patrimonio archeologico della regione e aprendo nuove prospettive di ricerca.

Gli ultimi ritrovamenti in Calabria nel cosiddetto Parco del Cavallo gettano nuova luce sulla storia della Sibaritide e dell’intera Magna Grecia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

