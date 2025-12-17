Sotto il teatro romano di Sibari scoperti due templi arcaici e una domus con i resti di un grosso pesce decapitato
Recenti scoperte nel Parco del Cavallo a Sibari rivelano due templi arcaici e una domus con i resti di un grande pesce decapitato. Questi ritrovamenti offrono nuove prospettive sulla storia della Sibaritide e della Magna Grecia, arricchendo il patrimonio archeologico della regione e aprendo nuove prospettive di ricerca.
Gli ultimi ritrovamenti in Calabria nel cosiddetto Parco del Cavallo gettano nuova luce sulla storia della Sibaritide e dell’intera Magna Grecia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Teatro romano di Brescia più fruibile, un passo avanti fondamentale: ci sono due mecenati
Leggi anche: Firenze, flash mob sotto all'ex teatro comunale: abbattuto un muro di cubi neri
Teatro Romano di CopiaSibari
Sotto il teatro romano di Sibari scoperti due templi arcaici e una domus con i resti di un grosso pesce decapitato - Gli ultimi ritrovamenti in Calabria nel cosiddetto Parco del Cavallo gettano nuova luce sulla storia della Sibaritide e dell’intera Magna Grecia ... fanpage.it
Non perdere l’occasione di cantare sotto la pioggia… a teatro! Domenica 8 marzo 2026 ti portiamo al Teatro Nazionale di Milano per assistere a ’ – , uno spettacolo travolgente fatto di musica, danza ed emozioni - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.