Sostegno e corsi INDIRE informativa al Ministero | le novità su criteri e requisiti SPECIALE con Cozzetto Anief

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha convocato una riunione informativa con i sindacati per discutere le novità sui corsi di specializzazione e i requisiti per il sostegno agli alunni con disabilità. Un'occasione importante per approfondire i criteri e le procedure in vista delle prossime attività, con un approfondimento speciale a cura di Cozzetto di Anief. Resta aggiornato sulle novità e le opportunità nel settore dell'inclusione scolastica.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha convocato una riunione informativa sindacale sui prossimi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Le Università e l'INDIRE attiveranno i corsi destinati ai docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Corsi di sostegno Indire troppo brevi? Secondo Pittoni (Lega) è giusto così: a chi ha fatto il Tfa sono stati chiesti sacrifici eccessivi - Non si arrestano le lamentale da parte di chi ha svolto uno dei più impegnativi corsi di specializzazione tradizionali per diventare docente di sostegno, i cosiddetti Tfa: le proteste sono scattate a ... tecnicadellascuola.it