Sostegno e corsi INDIRE informativa al Ministero | le novità su criteri e requisiti SPECIALE con Cozzetto Anief
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha convocato una riunione informativa con i sindacati per discutere le novità sui corsi di specializzazione e i requisiti per il sostegno agli alunni con disabilità. Un'occasione importante per approfondire i criteri e le procedure in vista delle prossime attività, con un approfondimento speciale a cura di Cozzetto di Anief. Resta aggiornato sulle novità e le opportunità nel settore dell'inclusione scolastica.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha convocato una riunione informativa sindacale sui prossimi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Le Università e l'INDIRE attiveranno i corsi destinati ai docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Percorsi abilitanti e corsi sostegno INDIRE, ecco le ultime novità. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Mercoledì 5 novembre alle 15:00
CSPI su GPS 2026/2028 chiede punteggi per corsi INDIRE e TFA sostegno proporzionati all’impegno formativo e stop ai contratti a chi è inserito con titolo estero in attesa di riconoscimento; Aggiornamento GPS 2026/28: il CSPI conferma le criticità evidenziate dalla UIL Scuola; TFA Sostegno 2025: tutte le sedi e le informazioni sulla prova finale Indire del 20 dicembre; GPS docenti 2026, anno di prova, elenchi regionali: ecco le ultime notizie.
Corsi di sostegno Indire troppo brevi? Secondo Pittoni (Lega) è giusto così: a chi ha fatto il Tfa sono stati chiesti sacrifici eccessivi - Non si arrestano le lamentale da parte di chi ha svolto uno dei più impegnativi corsi di specializzazione tradizionali per diventare docente di sostegno, i cosiddetti Tfa: le proteste sono scattate a ... tecnicadellascuola.it
Sostegno Indire, pubblicati gli elenchi con gli esiti delle prove intermedie. Esame finale il 20 dicembre 2025 - Sul sito di Indire, nell’area riservata al TFA sostegno, sono disponibili gli esiti degli esami intermedi che si sono svolti il 13 dicembre scorso. tecnicadellascuola.it
TFA Sostegno Indire: pubblicati gli esiti della prova intermedia del 13 dicembre - Nella sezione dedicata al TFA Sostegno sul sito di INDIRE sono stati pubblicati gli esiti della prova intermedia sostenuta il 13 dicembre. orizzontescuola.it
Indire sostegno, corsi al via tutte le info
Non si arrestano le lamentale da parte di chi ha svolto uno dei più impegnativi corsi di specializzazione tradizionali per diventare docente di sostegno, i cosiddetti Tfa: soprattutto, per via del confronto rispetto a chi sta svolgendo i corsi Indire "light". - facebook.com facebook
