Sostegno e corsi INDIRE informativa al Ministero | le novità su criteri e requisiti SPECIALE con Cozzetto Anief alle 19 | 30

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha convocato una riunione informativa sui nuovi percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità. Durante l'incontro, saranno illustrate le ultime novità su criteri e requisiti dei corsi INDIRE, con un approfondimento speciale con Cozzetto di Anief alle 19:30. Un appuntamento da non perdere per aggiornarsi sulle future opportunità e normative nel settore dell'inclusione scolastica.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha convocato una riunione informativa sindacale sui prossimi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Le Università e l'INDIRE attiveranno i corsi destinati ai docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CSPI su GPS 2026/2028 chiede punteggi per corsi INDIRE e TFA sostegno proporzionati all'impegno formativo e stop ai contratti a chi è inserito con titolo estero in attesa di riconoscimento; Aggiornamento GPS 2026/28: il CSPI conferma le criticità evidenziate dalla UIL Scuola; TFA Sostegno 2025: tutte le sedi e le informazioni sulla prova finale Indire del 20 dicembre; GPS docenti 2026, anno di prova, elenchi regionali: ecco le ultime notizie.
Secondo ciclo INDIRE sostegno al via, per 60.000 docenti con tre anni di servizio e specializzati estero. Nuovi REQUISITI DI ACCESSO - Si è conclusa al Ministero l'informativa sulla BOZZA del decreto ministeriale che darà l'avvio al secondo ciclo dei percorsi Indire /Università per il conseguimento della specializzazione sostegno. orizzontescuola.it
Corsi di sostegno Indire troppo brevi? Secondo Pittoni (Lega) è giusto così: a chi ha fatto il Tfa sono stati chiesti sacrifici eccessivi - Non si arrestano le lamentale da parte di chi ha svolto uno dei più impegnativi corsi di specializzazione tradizionali per diventare docente di sostegno, i cosiddetti Tfa: le proteste sono scattate a ... tecnicadellascuola.it
Sostegno Indire, pubblicati gli elenchi con gli esiti delle prove intermedie. Esame finale il 20 dicembre 2025 - Sul sito di Indire, nell’area riservata al TFA sostegno, sono disponibili gli esiti degli esami intermedi che si sono svolti il 13 dicembre scorso. tecnicadellascuola.it
Non si arrestano le lamentale da parte di chi ha svolto uno dei più impegnativi corsi di specializzazione tradizionali per diventare docente di sostegno, i cosiddetti Tfa: soprattutto, per via del confronto rispetto a chi sta svolgendo i corsi Indire "light". - facebook.com facebook
