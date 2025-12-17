Sostegno a Kyiv e asset russi | il compromesso del governo e le opposizioni in ordine sparso Ecco le risoluzioni

Il dibattito sulle posizioni italiane riguardo a Kyiv e gli asset russi si fa sempre più acceso, tra il governo e le opposizioni. Sette risoluzioni, discusse alla Camera, riflettono le diverse prospettive in vista del prossimo Consiglio Ue. Un confronto che evidenzia le sfide e le tensioni nel definire una strategia comune per il futuro dell’Italia e dell’Europa.

Sono in tutto sette le risoluzioni presentate alla Camera sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. La maggioranza ha presentato una risoluzione unitaria, mentre le forze di opposizione si presentano in ordine sparso: dal Pd al M5s fino a Avs, Iv, Azione e +Europa, ogni gruppo ha presentato un proprio testo marcando differenze anche sostanziali, come ad esempio il ricorso all'utilizzo degli asset russi o l'invio di armi a Kyiv. Il governo, con il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, ha dato parere favorevole alla sola risoluzione del centrodestra, mentre ha dato parere contrario alle risoluzioni delle opposizioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

