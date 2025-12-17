Sorveglianza autostradale reintegro ancora negato | sindacati incalzano Isgrò e Cas

Cgil e Fiom di Messina chiedono il rispetto della sentenza del Tribunale riguardo ai lavoratori licenziati da Isgrò Costruzioni Srl, azienda responsabile della sorveglianza autostradale. Nonostante le decisioni giudiziarie, il reintegro dei dipendenti viene ancora negato, sollevando interrogativi sulla gestione della vertenza e sul rispetto delle norme lavorative.

In merito alla vicenda dei lavoratori licenziati dalla Isgrò Costruzioni Srl, azienda che gestisce l’appalto del servizio di sorveglianza autostradale, la Cgil e la Fiom di Messina tornano a chiedere il rispetto della decisione del Tribunale che, già nello scorso mese di ottobre, ha ordinato il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

