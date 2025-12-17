Sorrento ricorda Mariano Russo | Mario Rosini in concerto al Teatro Tasso

Nel cuore delle festività natalizie, Sorrento rende omaggio a Mariano Russo con un suggestivo concerto di Mario Rosini al Teatro Tasso. Un momento di raccoglimento e memoria, dove la musica si trasforma in un tributo a una figura amata e indimenticabile, simbolo dell’ospitalità sorrentina. Un’occasione speciale per celebrare la sua eredità e condividere emozioni in un’atmosfera d’intenso sentimento.

© 2anews.it - Sorrento ricorda Mariano Russo: Mario Rosini in concerto al Teatro Tasso Anche quest’anno, nel tempo sospeso delle festività natalizie, Sorrento, con uno spettacolo, si raccoglie nel ricordo di Mariano Russo, figura luminosa e irripetibile dell’ospitalità sorrentina. Imprenditore innamorato visceralmente della sua terra, albergatore visionario, uomo di mondo e insieme profondamente radicato nel suo orizzonte mediterraneo, Russo è stato per decenni un punto fermo, un riferimento umano . 🔗 Leggi su 2anews.it Leggi anche: Mario Rosini Trio, concerto in ricordo di Mariano Russo Leggi anche: Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: al via la stagione 2025/26 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sorrento ricorda Mariano Russo al Teatro Tasso il 22 dicembre; Surriento Gentile, Tullio De Piscopo chiude weekend di spettacoli; Al Sannazaro Cafè Chantant My World - - Quotidiano di Informazioni Online; Cultura - Natale: tre concerti in piazza Santa Croce con Serena Autieri, That’s Napoli e Nostalgia 90. Sorrento ricorda Mariano Russo - Anche quest’anno, nel tempo sospeso delle festività natalizie, Sorrento, con uno spettacolo, si raccoglie nel ricordo di Mariano Russo, figura luminosa e ... napolivillage.com

Mario Rosini Trio, concerto in ricordo di Mariano Russo - Un imprenditore innamorato della sua terra, un albergatore visionario, un combattente gaudente che è stato per ... napolitoday.it

Sorrento. Concerto-omaggio a Mariano Russo con Mario Rosini - Mario Rosini, è un musicista di grande talento, noto per la sua voce calda e coinvolgente e la sua abilità al pianoforte. sorrentopress.it

Giorgia Meloni 25 settembre Ho detto tutto

#Cronaca SORRENTO. IL LICEO SALVEMINI RICORDA CHIARA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.