Dal Natale a fine gennaio, The Space Cinema presenta in anteprima assoluta “La Grazia”, il nuovo film di Paolo Sorrentino. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema di vedere in anteprima il ritorno del regista premio Oscar, in un’anticipazione che promette di catturare l’attenzione del pubblico.

© Sbircialanotizia.it - Sorrentino torna al cinema: La Grazia in anteprima da The Space

Tra Natale e fine gennaio, The Space Cinema porta sul grande schermo un’anteprima molto attesa: “La Grazia”, il nuovo film di Paolo Sorrentino. Un’occasione pensata per chi vuole iniziare le feste, o attraversarle, con una storia capace di mettere in discussione certezze e scelte. Proiezioni evento nel circuito The Space Le anteprime di “La Grazia” . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Leggi anche: La Grazia di Paolo Sorrentino in anteprima alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento

Leggi anche: The Space Cinema Napoli: il 28 ottobre l’anteprima di “Io sono Rosa Ricci” con la presenza in sala di Maria Esposito

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LA GRAZIA Official Clip Only in Theaters Now

CINEMA - "La Grazia" di Paolo Sorrentino, in anteprima nel multisala The Space di Nola e Napoli - Dal 25 dicembre al 31 gennaio, al The Space Cinema Napoli e al The Space Cinema Nola sarà possibile vedere in anteprima “La Grazia”, il nuovo film del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. napolimagazine.com