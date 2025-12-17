Sorpreso in casa con quasi 90 grammi di droga condanna ridotta per un 37enne
Un 37enne sorpreso in casa con circa 90 grammi di droga ha visto ridotta la propria condanna, grazie alla valutazione della detenzione come di “lieve entità” ai fini di spaccio. La decisione evidenzia come le circostanze possano influenzare la pena in procedimenti legali legati alla droga.
Condanna ridotta perché la detenzione ai fini di spaccio di droga rientrerebbe fra i casi di “lieve entità”. La corte di appello di Palermo ha accorciato di un anno la pena inflitta a Pietro Fratacci, 37 anni, di Realmonte, condannato in primo grado per detenzione ai fini di spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Beccato con 323 grammi di droga in casa, condanna definitiva per 26enne
Leggi anche: Trentola Ducenta, sorpreso con quasi 10 grammi di droga: arrestato pusher di Lusciano
Spalletti Confessa e cambia.
Sorpreso a sniffare ketamina. A casa gli trovano altra droga - Un uomo di 35 anni, italiano, è stato denunciato dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. ilrestodelcarlino.it
Ho Baciato mia Sorella... shorts
Sorpreso con dosi di droga in casa: arrestato 18 enne La segnalazione pervenuta presso la Questura, tramite l’applicazione “YOUPOL” ... - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.