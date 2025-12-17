Sorpreso in casa con quasi 90 grammi di droga condanna ridotta per un 37enne

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 37enne sorpreso in casa con circa 90 grammi di droga ha visto ridotta la propria condanna, grazie alla valutazione della detenzione come di “lieve entità” ai fini di spaccio. La decisione evidenzia come le circostanze possano influenzare la pena in procedimenti legali legati alla droga.

sorpreso in casa con quasi 90 grammi di droga condanna ridotta per un 37enne

© Agrigentonotizie.it - "Sorpreso in casa con quasi 90 grammi di droga", condanna ridotta per un 37enne

Condanna ridotta perché la detenzione ai fini di spaccio di droga rientrerebbe fra i casi di “lieve entità”. La corte di appello di Palermo ha accorciato di un anno la pena inflitta a Pietro Fratacci, 37 anni, di Realmonte, condannato in primo grado per detenzione ai fini di spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Beccato con 323 grammi di droga in casa, condanna definitiva per 26enne

Leggi anche: Trentola Ducenta, sorpreso con quasi 10 grammi di droga: arrestato pusher di Lusciano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Spalletti Confessa e cambia.

Sorpreso a sniffare ketamina. A casa gli trovano altra droga - Un uomo di 35 anni, italiano, è stato denunciato dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. ilrestodelcarlino.it

Ho Baciato mia Sorella... shorts

Video Ho Baciato mia Sorella... shorts

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.