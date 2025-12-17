Sorpreso dal residente mentre prova a svaligiare i garage
Il comando provinciale dei Carabinieri di Padova intensifica le operazioni di prevenzione contro i reati predatori. Recentemente, un residente è stato sorpreso mentre cercava di svaligiare i garage, testimoniando l’efficacia delle misure adottate per garantire la sicurezza della comunità.
Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione dei reati predatori disposta dal comando provinciale carabinieri di Padova. Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, volti a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a contrastare il fenomeno dei furti in abitazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sorpreso dal residente mentre prova a svaligiare i garage.
