Sorpresa dal bilancio del Senato | Ignazio La Russa ha perdonato gli assenteisti E a tutti i senatori è stata pagata senza multe la diaria mensile da 3.500 euro netti
Il bilancio del Senato riserva sorprese: Ignazio La Russa ha deciso di perdonare gli assenteisti e di mantenere invariata la diaria mensile di 3.500 euro netti per tutti i senatori, senza applicare multe. Il presidente del Senato sembra interpretare il ruolo di Babbo Natale tutto l'anno, regalando continuità e inattese agevolazioni. Un gesto che solleva molte domande sulla trasparenza e la gestione delle risorse pubbliche.
Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, per i Senatori fa Babbo Natale, e non solo in questi giorni: ogni giorno dell’anno. Con lo spirito delle feste con cui tutto si dimentica ha perdonato i colleghi che ogni tanto marcano visita in aula o nelle giunte e nelle commissioni, non trattenendo nemmeno un euro a nessuno di loro della diaria (3.500 euro al mese netti) per rimborsare le spese di soggiorno a Roma, come invece prevederebbe il regolamento di cui il presidente è garante. Ma La Russa ha accettato anche la più strampalata giustificazione dell’ultimo dei senatori, e ha condonato a tutti per un anno le multe che avrebbe dovuto erogare. 🔗 Leggi su Open.online
