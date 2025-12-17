Sorpresa dal bilancio del Senato | Ignazio La Russa ha perdonato gli assenteisti E a tutti i senatori è stata pagata senza multe la diaria mensile da 3.500 euro netti

Il bilancio del Senato riserva sorprese: Ignazio La Russa ha deciso di perdonare gli assenteisti e di mantenere invariata la diaria mensile di 3.500 euro netti per tutti i senatori, senza applicare multe. Il presidente del Senato sembra interpretare il ruolo di Babbo Natale tutto l'anno, regalando continuità e inattese agevolazioni. Un gesto che solleva molte domande sulla trasparenza e la gestione delle risorse pubbliche.

