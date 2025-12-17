sonno turbato dalla luce e paura di oggetti comuni la relazione dei servizi sociali sui bimbi che vivevano nel bosco

Un rapporto dei servizi sociali evidenzia le condizioni di tre fratellini che vivono in una capanna nel bosco di Palmoli, Chieti. La loro vita senza luce e acqua corrente ha causato paure legate a oggetti quotidiani come il soffione della doccia e gli interruttori, influenzando il loro benessere e il loro sviluppo.

Vivere in una casa senza luce e senza acqua corrente, ha comportato che i tre fratellini, che vivevano in una capanna nel bosco di Palmoli (Chieti), abbiano paura del soffione della doccia o di un interruttore. È quanto emerge dalla relazione dei servizi sociali, confluita negli atti del Tribunale per i Minorenni e ora all’esame della Corte d’Appello dell’Aquila, chiamata a decidere entro il 27 gennaio sul reclamo dei genitori contro la sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento dei figli, attualmente collocati in casa famiglia. È dal vissuto quotidiano dei tre bambini che emerge il quadro più delicato della vicenda della famiglia anglo-australiana che viveva isolata in un bosco dell’Abruzzo, oggi al centro di un complesso procedimento giudiziario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

