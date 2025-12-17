Sonno turbato dalla luce e paura di oggetti comuni la relazione dei servizi sociali sui bimbi che vivevano nel bosco
Un rapporto dei servizi sociali evidenzia le condizioni di tre fratellini che vivono in una capanna nel bosco di Palmoli, Chieti. La loro vita senza luce e acqua corrente ha causato paure legate a oggetti quotidiani come il soffione della doccia e gli interruttori, influenzando il loro benessere e il loro sviluppo.
Vivere in una casa senza luce e senza acqua corrente, ha comportato che i tre fratellini, che vivevano in una capanna nel bosco di Palmoli (Chieti), abbiano paura del soffione della doccia o di un interruttore. È quanto emerge dalla relazione dei servizi sociali, confluita negli atti del Tribunale per i Minorenni e ora all’esame della Corte d’Appello dell’Aquila, chiamata a decidere entro il 27 gennaio sul reclamo dei genitori contro la sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento dei figli, attualmente collocati in casa famiglia. È dal vissuto quotidiano dei tre bambini che emerge il quadro più delicato della vicenda della famiglia anglo-australiana che viveva isolata in un bosco dell’Abruzzo, oggi al centro di un complesso procedimento giudiziario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, la relazione dei servizi sociali: “I bambini hanno paura della doccia, turbati dall’interruttore della luce”
Leggi anche: Nubifragi e danni del luglio 2023: dalla Regione mezzo milione per le opere di ripristino in sei Comuni del Legnanese
Come Superare la Paura del Sonno ANCHE se Dormi Bene
Esposizione alla luce e qualità del sonno: l’esperimento - Secondo un nuovo articolo pubblicato sulla rivista JAMA Network Open, l’esposizione alla luce intensa aiuta a dormire meglio e di conseguenza a trattare i sintomi della depressione, migliorando ... donnamoderna.com
Come usi i social influenza il tuo sonno, l’esperto: “Non dipende solo dalla luce dello schermo” - Sono sempre di più le prove che dormire a sufficienza e bene sia una delle regole più importanti per proteggere la nostra salute da una lunga serie di rischi. fanpage.it
Chiara una voce dal cielo si diffonde nella notte: fuggano i sogni e le angosce, splende la luce di Cristo. Si desti il cuore dal sonno, non più turbato dal male; un astro nuovo rifulge fra le tenebre del mondo. Ecco l’Agnello di Dio, prezzo del nostro riscatto: con f - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.