Sondrio | l' amministrazione comunale ringrazia i pensionati e accoglie i nuovi assunti

A Sondrio, l'amministrazione comunale ha celebrato un tradizionale incontro a Palazzo Pretorio, riconoscendo i pensionati e dando il benvenuto ai nuovi assunti. L'evento ha rappresentato un'occasione per esprimere gratitudine ai dipendenti che hanno raggiunto l'età pensionabile nel 2025 e per rafforzare il senso di comunità all'interno del Comune.

Il tradizionale incontro per lo scambio di auguri a Palazzo Pretorio, che si è svolto ieri, è stata l'occasione per ringraziare i dipendenti che nel corso del 2025 hanno raggiunto l'età della pensione e per salutare i nuovi assunti. Il sindaco Marco Scaramellini, con l'assessore al Personale.

