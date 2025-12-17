Sommer compie 37 anni | l’omaggio dell’Inter

Oggi celebriamo un compleanno speciale: Yann Sommer compie 37 anni. Un momento di gioia per l’Inter, che ha voluto rendere omaggio al portiere con un messaggio ufficiale, sottolineando il suo contributo e la passione che porta in campo ogni giorno. Un anniversario che rafforza il legame tra il giocatore e i tifosi, ricordando l’importanza di un atleta che fa la differenza nella grande famiglia nerazzurra.

Giornata speciale in casa Inter: Yann Sommer compie 37 anni e il club nerazzurro ha voluto celebrarlo con un messaggio ufficiale di auguri. Per il portiere svizzero si tratta del terzo compleanno con la maglia dell’Inter, indossata a partire dall’estate 2023. Nato a Morges il 17 dicembre 1988, Sommer è diventato in poco tempo una certezza assoluta tra i pali nerazzurri, grazie a un mix di tecnica, esperienza e grande personalità. I numeri raccontano bene il suo impatto: 115 presenze complessive e 56 clean sheet, statistiche che certificano l’importanza del suo contributo. Nel corso della sua avventura milanese, Sommer è stato spesso decisivo con parate spettacolari e riflessi fulminei, risultando protagonista in tante vittorie pesanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Yann Sommer, all'ultimo anno da portiere dell'Inter? Ha il contratto in scadenza; Inter, Vicario è il prescelto per il post-Sommer: il portiere degli Spurs in pole ma resta distanza sul prezzo.

