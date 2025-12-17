L’Unione Europea potrebbe rivoluzionare il settore automobilistico, con l’obiettivo di eliminare la produzione di auto a benzina e diesel entro il 2035. Questa possibile svolta cambierebbe radicalmente il panorama delle emissioni e delle strategie industriali, segnando un passo decisivo verso la mobilità sostenibile. Ecco cosa potrebbe cambiare con questa importante novità.

© Cityrumors.it - Solo auto Elettriche nel 2035? Cambia tutto: arriva la svolta dal’UE

L’Unione Europea è pronta a cambiare rotta: nel 2035 terminerà la produzione di auto diesel e benzina? Potrebbe esserci una clamorosa novità Il conto alla rovescia era iniziato da tempo, con una data limite già delineata: eravamo tutti convinti di dover dire addio alle nostra macchine a diesel o a benzina entro il 2035, quando sarebbero scattati i divieti di vendita di nuove autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati a benzina o diesel. – cityrumors.it L’obiettivo, era di ridurre del 100% le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli rispetto ai livelli del 2021. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Leggi anche: Hai solo 90 giorni a disposizione, cambia tutto per l’assicurazione auto

Leggi anche: Norvegia, basta incentivi per le auto elettriche: dal 2026 cambia tutto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

UE cambia strategia sul Green Deal addio al divieto totale di auto a benzina e diesel

Auto elettriche, l'Ue: niente stop ai motori diesel e benzina entro il 2035. Ecco cosa cambia - La Commissione europea ha deciso di rivedere in modo significativo il percorso che avrebbe portato allo stop delle auto a benzina e diesel dal 2035, modificando uno dei pilastri della ... ilmessaggero.it