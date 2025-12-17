Solidarietà amicizia e pace I desideri nelle letterine degli studenti

Gli studenti della scuola primaria Samuele Donatoni di Rovigo hanno vissuto un momento ricco di emozioni, ricevendo una visita che ha acceso in loro i valori di solidarietà, amicizia e pace. Un’esperienza che ha rafforzato i legami e ispirato speranza, lasciando un segno indelebile nei cuori dei giovani studenti.

Rovigo, 17 dicembre 2025 – Nei giorni scorsi gli alunni della scuola primaria Samuele Donatoni hanno ricevuto una visita molto speciale. Babbo Natale è entrato nella scuola primaria Samuele Donatoni accompagnato dagli assessori Erika De Luca e Lorenzo Rizzato. L'entusiasmo dei bambini e delle bambine si è fatto sentire. Applausi, risate e sorrisi, occhi luminosi e tanta allegria e stupore espressi attraverso un canto corale coinvolgente dal titolo Parola magica' per enfatizzare un grazie per la bella sorpresa che l'Amministrazione Comunale ha generosamente organizzato. Graditissimo il dolce omaggio distribuito a tutti gli alunni, alcuni dei quali si sono fatti portavoce dell'intero plesso per manifestare non solo la gratitudine, ma anche alcuni desideri.

