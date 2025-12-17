Solidarietà a Salerno | al via la 27esima edizione di In Moto per la Vita
A Salerno prende il via la ventisettesima edizione della manifestazione "In Moto per la Vita", organizzata dall'associazione Free Bikers "Quelli di Sempre". L'evento di apertura è fissato per giovedì 18 dicembre alle ore 18:00, presso il Presepe Solidale e l'Albero della vita, dove verrà dato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
