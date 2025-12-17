Sogni

Scopri il nuovo numero e lasciati trasportare in un viaggio tra sogni e sorprese: dall’origine dei sogni alle suggestioni di una notte all’Opera, passando per una gara di rifiuti in Giappone e un racconto di Francesco Pacifico. Un mix di storie e spunti sorprendenti per ispirare la tua immaginazione e arricchire la tua prospettiva.

© Internazionale.it - Sogni Come nascono i sogni, basta vestiti usa e getta, una notte al teatro dell'Opera, gara di rifiuti in Giappone, una storia in partenza di Francesco Pacifico e molto altro: cosa c'è nel nuovo numero. Leggi.

Decodifica dei sogni: a che punto è la scienza? - Cosa abbiamo imparato nella decodifica dei sogni, e cosa resta ancora impossibile. futuroprossimo.it

Una frase di Dino Buzzati sulla natura dei sogni - Leggiamo assieme questa citazione di Dino Buzzati tratta dal suo romanzo "Il deserto dei Tartari", sui sogni sulla loro natura enigmatica. libreriamo.it

VALE PAIN - SOGNI Prod. NKO

** Dove Nascono i Sogni, Cresce il Successo ** Il segreto per realizzarsi nel lavoro e nella vita **Ricerca e Formazione**, ogni giorno. Insegui un sogno: sarà il tuo carburante, la tua direzione, la tua forza nei momenti difficili. Coltiva passione, curi - facebook.com facebook

