Soccorse un anziano rimasto intrappolato in un ascensore | premiato in Comune

Un gesto di grande coraggio e senso civico ha premiato un cittadino di Ferrara, che ha salvato un anziano in crisi di panico rimasto intrappolato in un ascensore. Per il suo impegno e altruismo, è stato riconosciuto con una targa di merito in occasione di un evento in Comune, testimonianza di come il valore civico possa fare la differenza nella comunità.

Una targa di riconoscimento per premiare l'impegno di un cittadino che si è distinto per azioni civiche e che - in particolar modo - ha prestato un soccorso determinante per un anziano sofferente di crisi di panico che si trovava intrappolato nell'ascensore di un condominio di Ferrara.

