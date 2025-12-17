Sms indesiderati e trattamento illecito dei dati personali | multa da 700mila euro totali a Verisure e Aimag
Il Garante privacy ha multato Verisure e Aimag per un totale di 700.000 euro a causa di invii di SMS indesiderati e trattamento illecito dei dati personali. Le sanzioni evidenziano l’importanza del rispetto delle normative sulla privacy e la tutela dei diritti dei cittadini nel trattamento delle informazioni personali. Un richiamo alla responsabilità delle aziende nel garantire trasparenza e correttezza nelle comunicazioni digitali.
Sanzioni per un totale di 700.000 euro decise dal Garante privacy per Verisure, nota azienda di antifurti per abitazioni, e Aimag spa, azienda municipalizzata modenese nel settore energetico, dei rifiuti e del teleriscaldamento. Le multe riguardano il trattamento "illecito" dei dati personali. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Regolamento sul trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari: un modello da utilizzare negli istituti
Leggi anche: Gruppi WhatsApp scolastici: dalla netiquette al reato penale, quando la chat diventa illecito sui dati personali
- OFFERTA PROMO EPILAZIONE LASER MESE DICEMBRE - SCEGLI UNA SEDUTA TRA INGUINE O ASCELLE RICEVERAI IN OMAGGIO UNA SEDUTA EPILAZIONE LASER VISO - L'epilazione laser per l'inguine è un trattamento molto richiesto per elim - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.