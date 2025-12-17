Sms indesiderati e trattamento illecito dei dati personali | multa da 700mila euro totali a Verisure e Aimag

Il Garante privacy ha multato Verisure e Aimag per un totale di 700.000 euro a causa di invii di SMS indesiderati e trattamento illecito dei dati personali. Le sanzioni evidenziano l’importanza del rispetto delle normative sulla privacy e la tutela dei diritti dei cittadini nel trattamento delle informazioni personali. Un richiamo alla responsabilità delle aziende nel garantire trasparenza e correttezza nelle comunicazioni digitali.

