Smog scattano di nuovo le misure emergenziali | stop per i diesel Euro 5 nei centri urbani

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa dell’aumento degli livelli di smog, tornano le misure emergenziali nelle aree urbane. Sono previste restrizioni alla circolazione, in particolare per i veicoli diesel Euro 5, per tutelare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini. Queste misure temporanee sono state adottate per contrastare l’inquinamento e migliorare le condizioni ambientali nelle città interessate.

Immagine generica

Tornano le misure emergenziali relative alle limitazioni della circolazione e ad altre azioni di tutela ambientale. Tali, ricorda l'Amministrazione comunale, “si attivano quando le previsioni, basate sul sistema integrato di modellistica meteorologica di Arpae, indicano il superamento della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Smog, scattano ancora le misure emergenziali: stop anche ai diesel euro 5

Leggi anche: Smog, previsioni di pm10 in aumento: scattano anche a Forlì le misure emergenziali, stop ai diesel Euro 5

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Smog da oggi scattano le limitazioni

Video Smog da oggi scattano le limitazioni

smog scattano nuovo misureRimini e Riccione, è allerta smog: scattano le misure emergenziali - Entrano in vigore a Rimini e a Riccione, da giovedì 18 dicembre fino al successivo giorno di controllo (previsto per venerdì 19 dicembre), le misure emergenziali anti smog. altarimini.it

Smog, il 18 dicembre scattano di nuovo le misure emergenziali - A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, tornano in vigore da domani, a Piacenza, le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. ilpiacenza.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.