smog il 18 dicembre scattano di nuovo le misure emergenziali

A partire dal 18 dicembre, a Piacenza riprendono le misure emergenziali per l'inquinamento da PM10, in seguito al bollettino Arpae che segnala il superamento dei limiti previsti. Le restrizioni saranno in vigore fino a nuove valutazioni, con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica e ridurre l'inquinamento atmosferico nella città.

A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, tornano in vigore da domani, a Piacenza, le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 stop anche ai diesel euro 5, oltre alle.

