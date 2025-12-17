Smettere di farsi male | il buon proposito per l’anno nuovo di Daria Bignardi

Nel suo libro “Farsi male”, Vittorio Lingiardi analizza le ragioni psicologiche dietro il comportamento masochistico delle donne, evidenziando come l’educazione abbia influito sulla tendenza a dare e a sacrificarsi. Un approfondimento che invita a riflettere sulle dinamiche emotive e culturali che influenzano le scelte personali, proponendo un buon proposito per l’anno nuovo: smettere di farsi male.

