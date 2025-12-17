Smantellata una rete di spaccio a cavallo fra le province di Firenze e Siena | 9 arresti

Una vasta operazione ha smantellato una rete di spaccio operante tra le province di Firenze e Siena, con rifornimenti provenienti dalla Lombardia. Sono stati arrestati nove persone coinvolte in attività illecite di distribuzione di droga, segnando un importante passo nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti nella regione.

FIRENZE – Rifornimento in Lombardia, spaccio in Toscana, a cavallo fra le province di Firenze e Siena. La Finanza ha smantellato così ungruppo criminale dedito allo spaccio di stupefacenti: 9 gli arresti. Nella mattinata odierna, su delega della Dda di Firenze, militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze-Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Firenze e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico) hanno dato esecuzione, tra le province di Firenze e Siena, ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze che ha disposto, in accoglimento delle richieste avanzate dalla procura, nove misure cautelari personali (8 custodie cautelari in carcere, 1 agli arresti domiciliari) nei confronti di soggetti gravemente indiziati di appartenere ad un’associazione per delinquere italo-albanese dedita al traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Pescara: smantellata rete di spaccio diretta dal carcere, tre arresti Leggi anche: Market della droga in casa, quattro arresti: "Smantellata rete di spaccio tra Vetralla e Viterbo" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Smantellata rete di spaccio otto arresti a Udine Smantellata la rete dello spaccio: “Vendevano un chilo di droga a settimana”. Undici arresti, nove persone finite in carcere - L’operazione, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Livorno, si è avvalsa anche della collaborazione delle autorità spagnole. msn.com

Roma: smantellata rete di spaccio, 9 pusher arrestati - È una strategia senza confini, quella che gli agenti dei Falchi della Squadra Mobile continuano con perseveranza a mettere in atto incrociando i diversi quartieri di Roma ... ilmetropolitano.it

Carabinieri: Operazione Penny Black, smantellata rete criminale. Droga, rapine, armi, intimidazioni e estorsioni Leggi anche https://livornopress.it/p=250448 #carabinieri #organizzazionicriminali #spaccio #droga #armi #rapine #estorsioni #albanesi #tunisini - facebook.com facebook

Milano, truffa del finto Carabiniere: smantellata rete criminale di origine sinti con 21 arresti e refurtiva da 2,5 milioni di euro Il gruppo operava tra Milano, Svizzera e Belgio, truffando anziani e riciclando preziosi attraverso gioiellerie x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.