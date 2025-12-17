Slop è la parola dell’anno 2025 vi spieghiamo perché

17 dic 2025
La parola slop, in inglese, indicava originariamente materiali di poco valore come il cibo per animali o fanghiglia. Negli ultimi anni il termine è stato riadattato in senso digitale: oggi slop viene usato per descrivere contenuti online di bassa qualità, spesso generati automaticamente da strumenti di intelligenza artificiale e condivisi ovunque su internet. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

