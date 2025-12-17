Sky Sport sarà official broadcaster della Dakar 2026

Sky Sport e NOW si preparano a vivere un 2026 all'insegna dell'adrenalina, con l'evento più atteso: la Dakar 2026. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori, che potranno seguire in diretta e in esclusiva le emozioni di questa iconica competizione. Un inizio di stagione all'insegna della passione, dell'avventura e della sfida, tutto sotto il segno di Sky Sport.

Il nuovo anno su Sky Sport e in streaming su NOW si apre all'insegna dei motori con il primo, imperdibile appuntamento della stagione: la Dakar 2026. Sky, Official Broadcaster del rally raid più famoso e avventuroso al mondo, infatti racconterà ogni istante della competizione a partire dal 3 gennaio, con collegamenti e contenuti esclusivi direttamente.

