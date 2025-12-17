Sky Cinema accende il Natale | ecco le prime visioni e le grandi storie da vedere

Dal 17 dicembre al 6 gennaio, Sky Cinema trasforma il Natale in un'esperienza ancora più magica, offrendo una selezione di prime visioni, grandi storie e titoli imperdibili. La programmazione speciale invita gli spettatori a immergersi in atmosfere festive, tra emozioni e divertimento, per vivere un Natale ricco di cinema e magia.

Su Sky Cinema il Natale è sempre più magico. Dal 17 dicembre al 6 gennaio infatti, la programmazione si accende di emozioni grazie a grandi storie, prime visioni e titoli imperdibili. Da Ops! È già Natale a I Delitti del Barlume, scopriamo insieme cosa ci aspetta in questi giorni di feste. Le prime visioni e le grandi storie da vedere su Sky Cinema. L'emozione delle feste natalizie sta arrivando anche su Sky Cinema, on-demand e in streaming su Now. Si comincia il 17 dicembre con una prima visione, la divertente commedia Ops! è Già Natale, con Danny DeVito e Andie MacDowell alle prese con l'organizzazione di un improbabile Natale.

