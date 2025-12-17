Sky Christmas Days | oltre 350 ore di sport live e speciali originali per le feste su Sky e NOW

Scopri Sky Christmas Days, il grande evento natalizio che porta oltre 350 ore di sport live e speciali originali su Sky e NOW. Da metà dicembre a fine gennaio, la Casa dello Sport si trasforma in un palinsesto festivo ricco di partite di calcio, basket e tanto spettacolo, regalando agli appassionati un dicembre e un gennaio all’insegna dell’adrenalina e delle emozioni sportive.

Da metà dicembre a fine gennaio la Casa dello Sport di Sky si trasforma in un palinsesto natalizio extra-large: oltre 350 ore di eventi live in un mese, più di 170 partite di calcio tra Italia, Europa e grandi campionati esteri, e oltre 50 match di basket tra LBA, Eurolega, Eurocup e NBA con l'attesissimo Christmas Day. Spazio anche a tennis, motori, rugby, golf, volley e a 10 nuove produzioni originali dedicate alle icone sportive, con i momenti più belli del 2025 accompagnati dalle note di "San Luca" di Cesare Cremonini con Luca Carboni. La Casa dello Sport si fa bella per le feste. È tempo di immergersi nello spettacolo unico di Sky Sport, che nel periodo più magico dell'anno offrirà una sequenza di appuntamenti ancora più ricca e appassionante.

