Sinner il dato choc | Se ci gioca contro perde la sua bestia nera

Jannik Sinner si conferma una delle punte di diamante del tennis mondiale nel 2025, dimostrando una solidità e una freddezza impressionanti nei momenti decisivi. I dati della stagione evidenziano come, contro alcuni avversari, sia ormai difficile ottenere un vantaggio, sottolineando la sua crescita e la capacità di dominare anche nelle situazioni più complesse.

Arrivare al tie-break contro Jannik Sinner, oggi, è quasi sempre una scelta perdente. I numeri della stagione 2025 raccontano meglio di qualsiasi analisi quanto l’azzurro sia diventato dominante nei momenti di massima tensione. Su 19 tie-break disputati, il numero due del ranking mondiale ne ha conquistati 16, con una percentuale di successo che sfiora l’eccellenza assoluta: l’ 84%. Un rendimento impressionante, che conferma la sua capacità di alzare il livello proprio quando ogni punto pesa come un match point. C’è però un’eccezione che spicca su tutte: Carlos Alcaraz. Tutti e tre i tie-break persi da Sinner in questa stagione sono arrivati contro lo spagnolo, due nella memorabile finale del Roland Garros e uno sulla terra di Roma. Liberoquotidiano.it

