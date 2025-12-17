Sinner campione del mondo ITF 2025 è anche il personaggio più cercato su Wikipedia

Sinner conquista il titolo di campione del mondo ITF 2025, confermandosi tra i protagonisti del tennis internazionale. Il suo successo si estende anche al mondo digitale, dove è il personaggio più cercato su Wikipedia Italia, superando figure di rilievo come Papa Francesco. Un risultato che sottolinea la sua crescente popolarità e il suo impatto sia sul campo che nel web.

Il tennista azzurro domina la scena mondiale e digitale: titolo ITF per il secondo anno di fila e record di visualizzazioni su Wikipedia Italia, davanti a Papa Francesco. Il tennis italiano chiude il 2025 con un'altra consacrazione storica. L' International Tennis Federation ha proclamato Jannik Sinner campione del mondo ITF nel singolare maschile, mentre nel doppio femminile il riconoscimento è andato alla coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini, suggellando una stagione eccezionale per i colori azzurri.

