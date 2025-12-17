Simone su scudetto e Inter | Campionato equilibrato Questo nerazzurro mi assomiglia

Marco Simone analizza l’attuale campionato, sottolineando l’equilibrio tra le squadre. L’ex attaccante del Milan condivide anche un parere personale sull’Inter, evidenziando un calciatore che a suo avviso rappresenta al meglio il suo spirito e stile di gioco. Un’interpretazione che unisce esperienza e passione, offrendo uno sguardo interessante sul panorama calcistico italiano.

Inter News 24 L’ex attaccante del Milan Marco Simone ha concesso una lunga intervista, dove ha parlato anche dello scudetto e dell’Inter, indicando il calciatore che più gli somiglia. Marco Simone ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Vediamo le sue parole. ULTIMISSIME SULL’INTER LA PRIMA SUPERCOPPA ALL’ESTERO: « Non fu una partita memorabile, si giocava nel pomeriggio di Washington e faceva molto caldo. Da una parte c’era Capello, dall’altra Mondonico: allenatori pragmatici, che concedevano poco allo spettacolo». IL MILAN DI BERLUSCONI: «Il Milan di Berlusconi, era un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, non solo in Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

